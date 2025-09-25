Borsa günün ilk yarısında yükseldi (25 Eylül 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,02 puan ve yüzde 0,04 artışla 11.371,95 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 55,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,25 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen yüzde 1,76 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine dair belirsizliklerle dalgalı bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseliş kaydetti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya kıyasla, piyasa katılımcıları için 0,59 puan düşerek yüzde 22,25’e, reel sektör için 0,90 puan düşerek yüzde 36,80’e, hane halkı için 1,08 puan düşerek yüzde 52,99’a geriledi.

Analistler, günün devamında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD’de büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinin de yatırımcıların dikkatinde olduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

