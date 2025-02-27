Borsa günün ilk yarısında yükseldi (27 Şubat 2025)

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (27 Şubat 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kazanarak 9.653,08 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 79,87 puan ve yüzde 0,83 artışla 9.653,08 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 36,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi de yüzde 0,74 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,7 finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,74 ile turizm oldu.

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Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin açıklamaları ve Nvidia'nın finansal sonuçlarının yüksek beklentileri karşılayamamasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.550 ve 9.450 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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