Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 169,89 puan ve yüzde 1,55 artışla 11.141,41 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 81 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,15, holding endeksi yüzde 1,5 değer kazandı. Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 4,03 ile sigortacılık, tek düşen ise yüzde 1,26 ile turizm oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,55, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,63, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,87 arttı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ekimde TÜFE'nin aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahmin etmişti.

BIST 100 endeksi yurt içinde beklentilerin altında kalan enflasyon verileri sonrası genele yayılan alımlarla pozitif bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek olduğunu kaydetti.