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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısındı yükseldi 4,931 puana çıktı.  Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,17 artış gösterdi

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 13:57
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi 4,931 puana çıktı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,12 puan değer kazanarak 4.931,46'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 57,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,02 ve holding endeksi yüzde 1,09 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,54 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,74 ile madencilik oldu.

Analistler, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Bu hafta ABD'de açıklanacak işgücü piyasası verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerin şekillenmesi açısından önemli olduğuna işaret eden analistler, halihazırda Banka'nın politika faizini 50 baz puan artırmasına yüzde 75 ile daha yüksek ihtimal verildiğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin öne çıktığını, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin direnç, 4.830 ve 4.680 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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