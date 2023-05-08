Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 4.422,94 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,18 puan değer kazanarak 4.422,94'e çıktı. Toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,73 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, ülkede cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.360 ve 4.300 seviyelerinin destek, 4.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Issız Adam ıssız değilmiş! Cemal Hünal oğlu ile görüntülendi Magazin
Issız Adam ıssız değilmiş! Cemal Hünal oğlu ile görüntülendi
Cip kalabalığın arasına daldı: 8 ölü 10 yaralı Dünya
Cip kalabalığın arasına daldı: 8 ölü 10 yaralı
Kılıçdaroğlu'nun borsa manipülasyonu açıklaması sonrası borsa vurgununda ifşalar başladı Ekonomi
Kılıçdaroğlu'nun borsa manipülasyonu açıklaması sonrası borsa vurgununda ifşalar başladı
Pencereden alevlerin çıktığı yangında şans eseri facianın eşiğinden dönüldü Güncel
Pencereden alevlerin çıktığı yangında şans eseri facianın eşiğinden dönüldü
Uçağın tekerleği inişte paramparça oldu. İşte o anlar Dünya
Uçağın tekerleği inişte paramparça oldu. İşte o anlar
Şevval Sam karavanı ‘Prenses’le tatile çıktı Magazin
Şevval Sam karavanı ‘Prenses’le tatile çıktı
CHP'li Gürer çiftçiye verecekleri destekleri tek tek sıraladı Ekonomi
CHP'li Gürer çiftçiye verecekleri destekleri tek tek sıraladı