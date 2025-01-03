Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi sektörler değer kazandı (3 Ocak 2025)

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi sektörler değer kazandı (3 Ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 10.018,85 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,51 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.018,85 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 55,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,39 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3,52 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden alınan durgunluk sinyalleriyle karışık seyrediyor.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.950 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Son Haberler
SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklinin alacağı en düşük maaşı açıkladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklinin alacağı en düşük maaşı açıkladı
Ormanda donmak üzereyken bulunmuştu! Yaşam savaşını kaybetti
Ormanda donmak üzereyken bulunmuştu! Yaşam savaşını kaybetti
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi sektörler değer kazandı (3 Ocak 2025)
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Motora sıkışan kedi için seferber oldular
Motora sıkışan kedi için seferber oldular
Almanlar, dünya yıldızını Galatasaray için yazdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor
Almanlar, dünya yıldızını Galatasaray için yazdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor