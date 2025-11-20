Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,51 puan ve yüzde 0,44 artışla 10.952,41 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 57,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,08 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise yüzde 0,57 ile ulaştırma oldu.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun teknoloji hisselerine yönelik düzeltme endişelerini hafifletmesi küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Küresel piyasalardan bulduğu destekle güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi de 11.000 seviyesindeki dirençten gelen satışlara rağmen günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,6 artışla 85 oldu.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.850 ve 10.750 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.