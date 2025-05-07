Borsa günün ilk yarısında yükseldi. Fed kararı bekleniyor (7 Mayıs 2025)

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. Fed kararı bekleniyor (7 Mayıs 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 9.165,01 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,32 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.165,01 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 37,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,01 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,67 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in ticaret görüşmeleri hazırlığının iyimserliğini yaşarken, bu durum yurt içi pay piyasalarına da yansıdı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye konulu webinarı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.350 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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