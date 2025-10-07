Borsa günün ilk yarısında yükseldi: Gözler TCMB Başkanı'nın sunumu ve ECB Başkanı'nın açıklamalarında! (7 Ekim 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,45 puan artış kaydetti. Toplam işlem hacmi ise 44,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

SEKTÖRLER VE KÜRESEL PİYASALAR

Sektör endekslerinde ayrışmalar gözlendi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 oranında sınırlı bir düşüş yaşarken, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselişi yüzde 1,46 ile sigorta kaydetti. En çok değer kaybeden sektör ise yüzde 7,63 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapalı kalma durumunun devam etmesi ve Avro Bölgesi'ndeki siyasi belirsizliklerin etkisiyle karışık bir görünüm sergilerken, BIST 100 endeksi günü pozitif bir seyirle tamamladı.

ANALİST BEKLENTİLERİ VE TAKİP EDİLECEK GELİŞMELER

Analistler, günün ikinci yarısında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacağı sunum ile hazine nakit dengesinin yakından izleneceğini belirtti. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları piyasalar için kritik öneme sahip olacak.

ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle bazı veri açıklamalarının ertelenmesinin beklendiğini ifade eden analistler, teknik seviyelere de dikkat çekti. BIST 100 endeksinde direnç seviyeleri olarak 10.900 ve 11.000 puan gösterilirken, destek seviyeleri ise 10.700 ve 10.600 olarak kaydedildi.

