Borsa haftanın son işlem gününde günün ilk yarısında geriledi (21.03.2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,93 değer kaybederek 9.228,79 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 582,15 puan ve yüzde 5,93 azalışla 9.228,79 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 82,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 8,84, holding endeksi yüzde 5,53 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en çok gerileyen yüzde 9,45 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bu arada, Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.