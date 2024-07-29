Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 63,44 puan ve yüzde 0,58 azalarak 10.827,98 puandan yeni haftaya giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,15 bilişim, en çok kaybettiren ise bankacılık olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi cuma günü dar bir batta hareket ederken, günü önceki kapanışa göre 0,18 artışla 10.891,42 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarının, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ile yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif başladığını belirten analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığını belirtti. Analistlerin bu haftaki en önemli gündemleri ABD Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın vereği faiz kararları olacak.

ABD'de ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmeden enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarının öne çıkmasını sağlarken, risk iştahını da besliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Banka'nın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.500 puanın destek, 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.