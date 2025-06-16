Borsa haftaya nasıl başladı? Gözler ödemeler dengesinde! (16 Haziran 2025)

Kaynak: AA
Borsa haftaya nasıl başladı? Gözler ödemeler dengesinde! (16 Haziran 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yatay bir başlangıçla 9.308,75 puandan giriş yaptı. Orta Doğu gerilimi piyasaları etkilerken, nisan ödemeler dengesi verileri bekleniyor.

Cuma günü satışların baskın olduğu Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,19 değer kaybıyla 9.311,88 puandan kapandı.

Açılışta BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 3,14 puan ve yüzde 0,03 düşüşle 9.308,75 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,41 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,15 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 1,01 ile inşaat sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin artması fiyatlamaları zorlaştırırken, haftanın ilk gününde yatırımcıların ihtiyatlı hareket etmesiyle karışık bir seyir dikkat çekiyor.

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Diğer yandan, bugün açıklanacak nisan ayı ödemeler dengesi verileri yatırımcıların dikkatini çekiyor. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında cari işlemler hesabının 7 milyar 80 milyon dolar açık vereceğini tahmin ederken, 2025’te cari açığın 18 milyar 988 milyon dolar olacağı öngörüsünde bulundu.

Analistler, yurt içinde ödemeler dengesiyle birlikte perakende satışlar ve TCMB’nin piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD’de New York Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini ifade etti.

Orta Doğu’daki gelişmelerin piyasaların yönünü etkileyebileceğini belirten analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanların destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.

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