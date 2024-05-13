Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa açılışta BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 32,65 puan ve yüzde 0,32 artarak 10.251,22 puandan yeni haftaya giriş yaptı.

Bankacılılk ve holding endeksi yükseliş kaydederken, en çok prim yüzde 0,95'lik artışla sigorta endesi oldu. Spor yine en çok kaybettiren olarak yeni yüzde 1,68'lik düşüşle yeni haftaya başladı.

ABD Merkez Bankası Fed'in, önümüzdeki dönemlerde politikalarındaki belirsizlikler karşı yatırımcılar temkinli duruşunu koruduğu görüldü. ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin piyasada oynaklığı artıracağı görüşünde.

Mart ayı ödemeler dengesi istatistiklari açıklandı. Ekonomistler cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyordu ama o hesap 4 Milyar 544 milyon dolar açık verdi

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.