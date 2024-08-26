Borsa haftaya yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,74 yükselişle 9.739,80 seviyesinde başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa oranla 71,70 puan ve yüzde 0,74 yükselişle 9.739,80 seviyesine yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 artarken, holding endeksi yüzde 0,58 artış yaşadı.

Spor endeksi, yüzde 1,45 ile en fazla kazandıran olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,01 ile turizm olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 değer kaybıyla 9.668,10 seviyesinde geride bıraktı.

Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik verilerin yaşanacağı haftaya tedbirli başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini dile getirdi.

Powell, hareketin yönünün açık olduğunu, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacağını söyledi.

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