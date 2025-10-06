Borsa haftaya yükselişle başladı (6 Ekim 2025)

Cuma günü piyasaların satış ağırlıklı bir seyir izlemesi sonucu, BIST 100 endeksi günü yüzde 2,02 değer kaybederek 10.858,52 puandan tamamlamıştı.

Açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 26,35 puanlık bir artış göstererek 10.884,87 puana ulaştı. Sektörel bazda Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi ise yüzde 0,46 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok yükselişi yüzde 0,68 ile bilişim kaydederken, en fazla gerileyen sektör ise yüzde 5,08 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

KÜRESEL ETKİ VE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Piyasalardaki bu pozitif başlangıçta, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla küresel piyasaların haftaya olumlu başlaması etkili oldu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekim Sentix yatırımcı güven endeksi ile perakende satışlar verilerinin yakından takip edileceğini belirtti. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamaların da pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ettiler.

BIST 100 TEKNİK SEVİYELER

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğu kaydedilirken, 10.800 ve 10.700 seviyeleri ise önemli destek bölgeleri olarak izlenecek.

Bu hafta borsa mı, altın mı, euro mu kazandırdı?

Borsa haftayı düşüşle kapattı!