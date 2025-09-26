Borsa haftayı değer kaybederek kapattı! (26 Eylül 2025)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 226,36 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 143,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,99, holding endeksi yüzde 2,47 değer yitirdi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,26 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren yüzde 4,60 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına olası etkileri yatırımcıların dikkatinde kalmaya devam ederken, BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü satıcılı bir seyirle bitirdi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam ve ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini ifade ederken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti.

