Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Endeks, gün içinde en yüksek 8.000, en düşük 7.900 puanı gördü. Toplam işlem hacmi ise 75,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık ve holding endeksleri sert kayıplar yaşarken, gıda içecek endeksi kazançlı çıktı. Madencilik endeksi ise en çok değer kaybeden sektör oldu.

Borsadaki düşüşün en önemli nedeni, ABD’de açıklanan istihdam verileriydi. ABD’de kasım ayında tarım dışı istihdam 199 bin kişi arttı ve işsizlik oranı yüzde 3,7’ye geriledi. Bu veriler, ABD ekonomisinin güçlü seyrini sürdürdüğünü gösterdi. Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakından takip ettiği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 34,10 dolara yükseldi. Bu da, ABD’de enflasyon baskısının artabileceğine ve Fed’in faiz indirimlerine ara verebileceğine işaret etti. Bu durum, gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde baskı oluşturdu.

Önümüzdeki hafta, yurt içinde ve yurt dışında önemli verilerin açıklanması bekleniyor. Yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, işsizlik oranı, TCMB piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, bütçe dengesi gibi veriler takip edilecek. Yurt dışında ise, Fed, ECB ve BoE’nin faiz kararları, ABD’de enflasyon, sanayi üretimi, perakende satışlar, Çin’de perakende satışlar, sanayi üretimi, Japonya’da sanayi üretimi gibi veriler piyasaların yönünü belirleyecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.800 puanın destek, 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

AA Finans anketine göre, ekonomistler ekim ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 2,09, cari işlemler hesabının ise 745 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. 2023 sonunda ise, cari açığın 46 milyar 850 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.