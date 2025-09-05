Borsa haftayı düşüşle tamamladı (5 Eylül 2025)

BIST 100 endeksi, güne 50,54 puan ve yüzde 0,47 artışla 10.879,47 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.727,08, en yüksek 10.961,72 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 100.31 puan ve yüzde 0,85 değer kaybederek 11.682,95 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 1,23 ve teknoloji endeksi yüzde 3,29 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 77'si geriledi 1'i yatay seyretti. Sasa Polyester, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 594,9 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 3 bin 594,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 4 milyon 760 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,50 bileşik getirisi yüzde 41,02 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,0682, satışta 41,2328 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,0620, satışta 41,2266 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1754, sterlin/dolar paritesi 1,3536 ve dolar/yen paritesi 146,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,5 azalışla 65 dolardan işlem görüyor.