Borsa haftayı düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Kaynak: AA
Borsa haftayı düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 0,77 oranında değer kaybı yaşayarak 10.400,48 puan seviyesinde kapandı.

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 80,83 puan düşüş gösterdi ve toplam işlem hacmi 135,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,59 değer kaybına uğradı.

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 3,60 ile iletişim sektörü elde ederken, en fazla kaybı ise yüzde 2,67 ile kimya, petrol, plastik sektörü yaşadı.

Analistler, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ardından küresel hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade ettiler.

Gelecek hafta, yurt içinde enflasyon verileri ve yurt dışında ABD'de istihdam raporu ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının öne çıkan veri gündemi olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanların ise destek olarak izleneceğini kaydettiler.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, ekonomistler mayıs ayı için Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %3,04 artış göstereceğini tahmin ediyorlar.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentileri ortalamasına göre, bir önceki ay %69,80 olan yıllık enflasyonun %74,89 seviyesine yükseleceği öngörülüyor.

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