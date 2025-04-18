Borsa haftayı düşüşle tamamladı. En çok kazandıran vve kaybettiren sektörler (18 Nisan 20025)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,77 puan düşerken, toplam işlem hacmi 79,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,92, holding endeksi yüzde 1,35 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren bankacılık sektörü oldu.

Borsa İstanbul’da Düşüş: 9.371,65 Puan! (18 Nisan 2025)

ABD’nin tarifelerde müzakere sürecine girmesi küresel piyasalarda iyimserliği artırsa da, bugün tatil nedeniyle ABD ve Avrupa piyasaları kapalıydı.

Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Fed Bej Kitap raporu, ABD’de dayanıklı mal siparişleri, konut satışları, inşaat izinleri, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve küresel PMI verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyeleri destek, 9.450 ve 9.550 puanlar direnç konumunda.

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı (18 Nisan 2025)