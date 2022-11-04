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Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 111,52 puan artarak 4.216,98 puandan kapandı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 19:12
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Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa haftayı yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, güne 35,57 puan ve yüzde 0,87 kazanımla 4.141,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.131,13, en yüksek 4.233,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,72 artışla 4.216,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,41, sanayi endeksi yüzde 3,05, hizmetler endeksi yüzde 1,58 ve teknoloji endeksi yüzde 2,18 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 142,74 puan ve yüzde 3,21 yükselişle 4.584,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Tüpraş ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.673 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.673 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 980 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5806 lira, satışta 18,6551 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5842 lira, satışta 18,6587 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,14'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,64'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9915, sterlin/dolar paritesi 1,1300, dolar/yen paritesi de 146,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,55 yükselişle 97,30 dolardan işlem görüyor.

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