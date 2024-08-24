Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay

SPK'nin haftalık bültenine göre, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 105 lira, Cem Zeytin AŞ'nin ise 15,30 lira üzerinden halka arzına izin verildi.

SPK ayrıca, Pera Yatırım Holding AŞ'nin 855 milyon 360 bin lira, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ'nin 260 milyon 10 bin lira, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 189 milyon 525 bin 416,90 lira, Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ'nin 269 milyon 706 bin 307,50 lira, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 200 milyon lira ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 535 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı taleplerini kabul etti.