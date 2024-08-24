Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay

Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Cem Zeytin AŞ'nin ilk halka arz başvurularını onayladı.

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Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay 1

SPK'nin haftalık bültenine göre, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 105 lira, Cem Zeytin AŞ'nin ise 15,30 lira üzerinden halka arzına izin verildi.

SPK ayrıca, Pera Yatırım Holding AŞ'nin 855 milyon 360 bin lira, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ'nin 260 milyon 10 bin lira, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 189 milyon 525 bin 416,90 lira, Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ'nin 269 milyon 706 bin 307,50 lira, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 200 milyon lira ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 535 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı taleplerini kabul etti.

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Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay 2

Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Sümer Varlık Yönetim AŞ, Creditwest Faktoring AŞ, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve QNB Finans Faktoring AŞ'nin borçlanma aracı ihracı başvuruları da onaylanan diğer işlemler arasında yer aldı. Ayrıca, Pasha Yatırım Bankası AŞ Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu ve TMKŞ Zip Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 1 milyar liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ile D Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kira sertifikası ihracına da izin verildi.

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Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay 3

Kurul, Piramit Portföy Yönetimi AŞ İlaç ve Kimya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Climatetech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Solaris Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Neo Portföy Yönetimi AŞ Cleantech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Rota Portföy Yönetimi AŞ Teknosab Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluş taleplerini de olumlu karşıladı.

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Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay 4

Öte yandan, Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak sorumlu görülen iki kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulurken, bir kişi hakkında da Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl işlem yapma yasağı getirildi.

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Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay 5

Son olarak, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet üzerinden yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 29 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

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Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay 6
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