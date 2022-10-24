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Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu 4 bin puanla kırdı

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında rekorla tanışmıştı. BIST 100 endeksi günün ikinci yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini 4 bin puanın üzerine taşıdı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 16:45
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Borsa İstanbul 4 Bin puanın üzerine gördü. BİST 100 endeksi yeni rekorla tanıştı

Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu 4 bin puanla kırdı
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 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,7 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini 4.000 puanın üzerine taşıdı.

Geçen hafta küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan ve haftalık bazda yüzde 8,48 değer kazanan BIST 100 endeksi, cuma gününü 3.934,63 puandan tamamlamıştı.

Yeni haftanın başlangıcında da yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 4.003,92 puanla tarihi zirvesini gördü. Endeksin önceki kapanış seviyesine göre değer kazanımı ise yüzde 1,7'yi aştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi.

Piyasalarda, daha önce 75 baz puanda yoğunlaşan Fed'in aralık ayı toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentilerinin 50 baz puana evrildiğine işaret eden analistler, yurt içinde bu hafta yoğunlaşacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin de pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Analistler, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Avrupa ve Japonya merkez bankası kararları ile ABD ve Almanya'da büyümenin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.050 puanın direnç, 3.900 ve 3.850 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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