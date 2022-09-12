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Borsa İstanbul, VİOP'taki emir ve işlem oranı verilerini yayımlayacak

Borsa İstanbul AŞ, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) emir ve işlem oranının hesaplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına karar verildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 13:59
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Borsa İstanbul AŞ duyurdu. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki emir ve işlem oranının hesaplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına karar verildi

Borsa İstanbul, VİOP'taki emir ve işlem oranı verilerini yayımlayacak
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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, borsada artan işlem hacimleri, piyasalar arası etkileşim, algoritmik ve yüksek frekanslı işlemlerin etkisiyle işlem sistemine girilen, değiştirilen ve iptal edilen emir sayısında beklenen bir artış gözlemlendiği bildirildi.

Dünya genelinde de borsadaki eğilimin teknolojik gelişmelerin etkisiyle bu yönde olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda emirlerin izlenebilmesi, raporlanabilmesi ve analiz edilebilmesi büyük önem kazanmıştır. Küresel borsalarda gerçekleşen işlemlere nispeten çok daha yüksek sayılara ulaşan emirlerin değerlendirilmesinde emir ve işlem oranının birincil gösterge olarak öne çıktığı, çeşitli yaklaşım ve yöntemlerle bu oranın hesaplandığı gözlemlenmektedir. VİOP'ta emir ve işlem oranı verilerinin hesaplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına karar verilmiş olup, söz konusu veriler hesap-sözleşme bazında bu 16 Eylül'den itibaren günlük olarak 'connect' sistemine yüklenecektir."

Açıklamada, emir ve işlem oranının hesaplamasında girilen, değiştirilen ve iptal edilen tüm emirlerle özel işlem bildirimleri hariç tüm işlemlerin dikkate alındığı vurgulandı.

Yatırımcıların emir ve işlem hareketleri ve risklerini gerçek zamanlı takip edilebilmesi için üyelerin de kendi sistemlerinde gerekli altyapıya sahip olması gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca emir ve işlem oranı verilerinin Borsa İstanbul tarafından sağlanacak verilerle kontrol edilmesinin beklendiği ifade edildi.

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