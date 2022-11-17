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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul haftanın dördüncü iş gününe yükselişle başladı. Endeks düne göre yüzde 0,39 artışla 4.686 puanla giriş yaptı

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:56
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı. 4.686 puana çıktı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
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 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 artışla 4.686,54 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,02 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 4.686,54 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,21 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 0,28 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,25 artarak 4.668,52 puanla kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.784,01'e taşıdı.

Analistler, resesyon endişelerinin artmasıyla küresel pay piyasaların negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ABD'nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talep güçlü kalmayı sürdürürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 50 baz puan ile Ağustos 2019'dan bu yana en geniş pozisyonda bulunuyor.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.650 ve 4.600 seviyelerinin destek, 4.700 ve 4.750 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

 

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