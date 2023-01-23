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Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,43 artışla 5.514,00 puandan başladı

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 10:18
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftaya 5.514,00 puandan başladı

Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,66 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 5.514,00 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,17'yle kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğilimini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyarak günü yüzde 1,25 artışla 5.490,34 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bu hafta yoğun makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, BIST 100 endeksinde 5.550 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.340 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

 

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