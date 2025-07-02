Borsa İstanbul dünyayı ağırlayacak: WFE Zirvesi İstanbul’da!

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, küresel sermaye piyasalarının önde gelen aktörlerini bir araya getiren bu önemli organizasyonun sektörün geleceğini şekillendiren stratejik konuların tartışıldığı ve işbirliklerinin geliştirildiği önemli ve saygın bir platform olarak öne çıktığı belirtildi.

Her yıl dünya genelinde 90 ülkeden yaklaşık 250 üst düzey temsilcinin katılımıyla gerçekleşen programın bu yıl da sermaye piyasalarının gelişimi ve sorunlar karşısında sektör tarafından üretilen çözümlerin konuşulduğu önemli bir buluşma noktası olacağı aktarılan açıklamada, "Dolayısıyla dünya borsalarının ve takas kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte küresel gelişmeler ve sektörün öncelikli konu başlıkları ele alınacaktır." denildi.

Açıklamada, Borsa İstanbul'un 1992 yılından bu yana WFE'nin aktif bir üyesi olarak, sektör önceliklerini küresel ölçekte takip ettiği ve sektörün gelişimine katkı sağladığı vurgulandı.

İstanbul Finans Merkezinin dünya borsa liderlerine tanıtımına da katkıda bulunması beklenen etkinlikler kapsamında WFE Genel Kurul ve Yıllık toplantısına ek olarak WFE Çalışma Komitesi Toplantısı ve WFE Yönetim Kurulu Toplantılarının Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, "Borsa İstanbul, son yıllarda gösterdiği uluslararası başarılar ve küresel sermaye piyasalarındaki etkin rolüyle dikkati çekmektedir. Borsa İstanbul, WFE'nin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan Genel Kurullarında, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini temsilen, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak, iki dönem üç yıllığına WFE yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BORSA İSTANBUL'UN ULUSLARARASI FAALİYETLERİ

Söz konusu başarının, Borsa İstanbul'un son dönemde artan uluslararası itibarının ve aktif rolünün bir göstergesi olarak değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Borsa İstanbul'un uluslararası faaliyetleri arasında borsa altyapısı ve teknolojisinin geliştirilmesi ve yabancı borsalara ihracı, yabancı borsalar ve sektör kuruluşları ile karşılıklı yararı gözeten ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ilişkilerin somut işbirliği projelerine dönüştürülmesi, yabancı borsalara ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi, yabancı yatırımcılar başta olmak üzere Türkiye sermaye piyasalarının yurt dışı paydaşlara tanıtılması, sorularının yanıtlanması ve sorunlarına çözüm bulunması yer almaktadır. Bu çalışmaları ile bölgesine bilgi ve teknoloji aktarımı sağlayan önemli bir merkez konumunda olan Borsa İstanbul, bölgesel ve küresel düzeyde ülkemize ve sektörüne önemli katkılar sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

TEKNOLOJİ ALANINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

Borsa İstanbul'un borsa altyapısı ve teknolojisinin geliştirilmesi alanında önemli adımlar attığı belirtilen açıklamada, bu çerçevede Nasdaq altyapısına sahip yurt dışındaki çeşitli borsalara teknoloji desteği sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, sunulan hizmetler arasında, İşlem Öncesi Risk Yönetimi (PTRM) uygulama ara yüzünün geliştirilerek satışının gerçekleştirilmesi, Endeks Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve Nasdaq müşterilerine Borsa İstanbul tarafından veri denetimi hizmeti sağlanmasının bulunduğu vurgulanarak, "Abu Dabi Borsası ile yapılan teknoloji satış anlaşması kapsamında sistem yenileme sürecinde test, veri transferi, entegrasyon, emir iletim ve işlem erişimi konularında yazılım desteği, eğitim ve bilgi transferi gibi konularda kapsamlı hizmet sunulmuştur. Ayrıca, borsada ağırlanan ekiplere gözetim sistemleri eğitim ve test desteği de sağlanmıştır. Yabancı borsalara teknoloji ihracına yönelik işbirlikleri genişlerken, son dönemlerde gelişmekte olan borsalara teklifler sunulması da bölgesel ve küresel ölçekte genişleyen faaliyetler arasında bulunmaktadır." bilgileri verildi.

YABANCI YATIRIMCILARA YÖNELİK İŞBİRLİKLERİ

Borsa İstanbul'un yabancı yatırımcılar başta olmak üzere Türkiye sermaye piyasalarını yurt dışı paydaşlara tanıtmak amacıyla Toronto, New York, Chicago, Londra, Singapur ve Kuala Lumpur gibi önemli finans merkezlerinde yatırımcı buluşmaları düzenlediği bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu buluşmalarda yatırımcılar ve sektör profesyonelleri ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirilmekte, ayrıca ülkemizde düzenlenen yatırımcı etkinliklerinde de aktif olarak yer alınarak, Türkiye sermaye piyasalarının tanıtımını yaparken paydaşların sorunlarına çözümler bulunmaktadır. Yabancı borsalar ve sektör kuruluşları ile karşılıklı yarar gözeten ilişkiler geliştirilirken, bu ilişkiler somut işbirliği projelerine dönüştürülmektedir. Bu bağlamda, Abu Dabi ile kuruluş çalışmalarına büyük destek verdiğimiz ve Borsamızda işlem gören pay senetlerine yatırım yapmak üzere kurulan Türkiye Şeria Borsa Yatırım Fonu Abu Dabi Borsası'nda işlem görmektedir. Borsamızda işlem gören İslami finans araçlarına yönelik işbirlikleri sürerken, altın, kira sertifikası ve katılım finans ürünlerine ilişkin çeşitli çalışmalar da devam etmektedir."

ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİKLERİ

Açıklamada, Borsa İstanbul'un Dünya Borsalar Federasyonunun yönetim toplantılarına ve çalışma grubu faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlarken, sektörün küresel gündemini de takip etmekte ve kendi tecrübeleri ışığında fikir oluşumuna katkı sağladığı vurgulandı.

Borsa İstanbul'un ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu'nda 2005 yılından bu yana sekretarya görevini yürüttüğü aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Her yıl İİT borsalarını bir araya getirerek dijitalleşme, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi küresel gelişmeler ve sektöre özgü konularda bilgi alışverişine de imkan sağlanmaktadır. Borsa İstanbul koordinasyonunda İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu kapsamında İSEDAK 50 Shariah Endeksi Fonu kurularak işleme açılmıştır. Fon, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, BAE, Malezya ve Endonezya’dan şirketler içermektedir. Ayrıca, Forum kapsamında yürütülen İİT Altın Borsası projesi ile blok zincir altyapısı kullanılarak üye ülkeler arasında altın transferi ve altına dayalı ticaretin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Borsa İstanbul ayrıca Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) ve Dünya Elmas Borsaları Federasyonu (WFDB) gibi çok taraflı platform üyelikleri sayesinde bu sektörlerdeki gelişmeleri de yakından izlemektedir."

ULUSLARARASI EĞİTİM FAALİYETLERİ

Borsa İstanbul'un yabancı borsalara uluslararası eğitim ve danışmanlık programları sunarak, bugüne kadar özellikle türev piyasası, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve kitle fonlaması gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca altın sektörünün en önemli uluslararası kuruluşlarından olan Dünya Altın Konseyi (WGC) işbirliğiyle kurulan Altın Akademisi faaliyetleri çerçevesinde Endonezya ve Mısır sektör paydaşlarına altın bankacılığı ve altın piyasası ile ilgili eğitimler düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Borsa İstanbul, birçok Afrika ve Orta Doğu ülkesine de altın piyasası ile ilgili çeşitli toplantı, seminer ve konferanslar aracılığı ile bilgi aktarımı ve eğitimler düzenlemiştir. Dünya Bankası Grubu’nun bir parçası olan ve gelişmekte olan piyasalarda özel sektöre yönelik en büyük küresel kalkınma kurumu olan International Finance Corporation (IFC) işbirliği ile dünyanın çeşitli ülkelerinden üst düzey finans yöneticilerine Yeşil Tahvil eğitimi düzenlenmiştir.

Moğolistan Borsası'nın yeni kuracağı Türev Piyasasına yönelik kapasite geliştirme programı gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul bölgesel ve küresel düzeyde uluslararası eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini artırarak sürdürmeyi planlamaktadır. Borsa İstanbul, Dünya Borsalar Federasyonunun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini temsil eden yönetim kurulu üyesi olarak, borsalarla ilişkileri güçlendirme, sektörün geleceğini şekillendirme ve ortak fırsatları değerlendirme hedefiyle her alanda faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir. Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek WFE Genel Kurulu ve Yıllık Konferansı, Türkiye'nin küresel finans merkezi olma yolundaki stratejik vizyonunu desteklerken, ülkemizin uluslararası alandaki finansal itibarını pekiştirme fırsatı sunmaktadır."