Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 azalışla 4.777,51 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,99 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 4.777,51 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,54 ile iletişim oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 4.783,50 puandan kapattı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD bankacılık sektörüne ilişkin risklerin artmasıyla yoğunlaşan bilanço sezonunda beklentileri aşan şirket karlılıklarının piyasalara etkilerinin törpülendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ayrıca TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de 1. çeyrek GSYH, kişisel harcamalar ve bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.(AA)

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