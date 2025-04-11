Borsa İstanbul güne yükselişle başladı (11 Nisan 2025)

Açılışta BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 13,91 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 9.352,49 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi ise yüzde 0,44 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,85 ile turizm olurken, en fazla değer kaybeden yüzde 1,47 ile spor sektörü oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68’lik kazançla 9.338,58 puandan kapattı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarında sık sık değişiklik yapması, yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırıyor. Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artacağına dair endişeler, risk algısını yüksek tutuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ile Avro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 puan direnç, 9.300 ve 9.200 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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