Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: BIST 100 9.378 puanda (22 Nisan 2025)

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanımıyla 9.321,64 puandan kapattı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,11 puan ve yüzde 0,61 yükselerek 9.378,74 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,41 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerinin artması ve ABD’nin ticaret politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir gözleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ile Avro Bölgesi’nde ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının izleneceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyeleri direnç, 9.300 ve 9.200 puanlar ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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