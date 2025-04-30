Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 3,27 ile ulaştırma oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde büyüme beklentilerinin aksine yüzde 0,3 daraldı. Ülkede, özel sektör istihdamı da nisanda 62 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının etkilerinin makroekonomik verilerde görülmeye başladığını, açıklanan verilerden sonra resesyon endişelerinin tetiklendiğini belirterek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin daha net bir tablo çizeceğini ifade etti.