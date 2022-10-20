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Borsa İstanbul günü yükselişte tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 kazançla 3.900,85 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.942,54 puana taşıdı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 19:03
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Borsa İstanbul günü yükselişte tamamladı

Borsa İstanbul günü yükselişte tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 95,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,06 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı en çok gerileyen ise yüzde 2,28 ile sigorta oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekti. Bankanın açıklamasında ''Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır'' ifadelerine yer verildi.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri ile yeniden yükselen tahvil faizlerinin, risk iştahının tersine dönmesine neden olduğunu söyledi.

Merkez bankalarının "şahin" para politikalarına ilişkin beklentilerinin güçlendiğine işaret eden analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Japonya'da enflasyonun takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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