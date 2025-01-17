Borsa İstanbul haftayı nasıl tamamladı? En çok hangi hisseler değer kazandı (17 Ocak 2024)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul haftayı nasıl tamamladı? En çok hangi hisseler değer kazandı (17 Ocak 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 95,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 1,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,80 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyallerle yükselen pay piyasalarında görülen kar satışlarının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

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Borsa günün ilk yarısında yükseldi (17 Ocak 2025)Borsa günün ilk yarısında yükseldi (17 Ocak 2025)

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (17 Ocak 2025)Borsa günün ilk yarısında yükseldi (17 Ocak 2025)

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