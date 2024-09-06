Borsa İstanbul haftayı sert düşüşle kapattı. İşte en çok değer kaybeden sektörler

Sektör bazında değerlendirildiğinde, bankacılık endeksi yüzde 2,58 ve holding endeksi yüzde 1,18 oranında değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında yalnızca menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 2,28 ile kazanç sağlarken, bankacılık sektörü en çok kaybettiren sektör oldu.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verileri piyasalarda etki yarattı. Ağustos ayında tarım dışı istihdam 142 bin kişi artarken, bu artış beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi. Ayrıca, haziran ve temmuz ayı tarım dışı istihdam verileri aşağı yönlü revizyona uğradı; haziran ayı verisi 179 binden 118 bine, temmuz ayı verisi ise 114 binden 89 bine düşürüldü.

Bu gelişmelerin ardından, para piyasalarında Fed’in 50 baz puan faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 69'a yükseldi. Ancak, küresel piyasalarda ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişeleri, satış baskısının devam etmesine neden oldu.

Önümüzdeki hafta, yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve piyasa katılımcıları anketi gibi önemli veriler açıklanacak. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD ve Almanya'da enflasyon, Japonya’da büyüme ve İngiltere’de sanayi üretimi gibi veriler yakından takip edilecek. ECB'nin gelecek hafta politika faizinde 25 baz puanlık bir indirime gitmesi bekleniyor.

Teknik analizler, BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puan seviyelerinin ise direnç olarak belirlendiğini gösteriyor.