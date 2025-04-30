Borsa İstanbul operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ,Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından 15 kişi için gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyon neticesinde İstanbul , Ankara ve Şanlıurfa da olmak üzere 15 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

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