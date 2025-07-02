Borsa İstanbul ve altın rekora koşuyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ortasında yükseliş ivmesini koruyarak günü 108,68 puan artışla 10.189,02 puandan tamamladı. Güne 10.103,74 puandan başlayan endeks, gün içinde 10.307,02 puana kadar tırmanarak yatırımcılara güçlü sinyaller verdi.

BIST 30 VE SEKTÖREL ENDEKSLER NE YÖNDE İLERLEDİ?

BIST 30 endeksi de günü 11.411,96 puanla tamamlarken yüzde 1,15 artış gösterdi. Sektörel bazda:

- Mali endeks: +%0,95

- Hizmetler endeksi: +%0,96

- Sanayi endeksi: +%0,97

- Teknoloji endeksi: -%1,23 düşüşle dikkat çekti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı Kredi ve Akbank günü en yüksek işlem hacmiyle kapatan hisseler arasında yer aldı.

ALTIN YÜKSELİŞTE, TAHVİLLER GETİRİ REKORU KIRIYOR

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 3.341 dolar.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 4 milyon 296 bin TL’ye yükseldi.

10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bileşik getirisi yüzde 39,44, basit getirisi ise yüzde 36,34 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURLARI VE PETROL PİYASASI

- TCMB dolar kuru: Alış 39,7014 TL, satış 39,8604 TL

- Euro/dolar paritesi: 1,1780

- Sterlin/dolar: 1,3610

- Dolar/yen: 143,90

- Brent petrol: Yüzde 0,6 artışla 67,5 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Yatırımcılar, enflasyon verilerine bağlı olarak piyasaların nasıl şekilleneceğine odaklanmış durumda. Özellikle ÖTV artışlarının etkisiyle tüketici fiyatlarında yaşanacak olası dalgalanmalar ve Borsa İstanbul'daki seyrin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.