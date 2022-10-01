Borsa İstanbul'da 4 hisseye birden tedbir kararı

AKSU ENERJİ

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında AKSU Enerji payları 03 Ekim 2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 02 Kasım 2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ya da kredili işlemlere konu edilemeyecek.

DOĞU ARAS ENERJİ

ARASE Enerji şirketi payları da 03 Ekim 2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 02 Kasım 2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ya da kredili işlemlere konu edilemeyecek.

GİMAT MAĞAZACILIK

Öte yandan GMTAS payları da yine 03 Ekim 2022 tarihli hafta işlemlerden (seans başından) 02 Kasım 2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ya da kredili işlemlere konu edilemeyecek.

TEK-ART TURİZM

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında alınan kararla birlikte son olarak TEKTU payları da 03 Ekim 2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 02 Kasım 2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ya da kredili işlemlere konu edilemeyecek.