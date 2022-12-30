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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 5.510,78 puandan başladı

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 10:06
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.510 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,86 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 5.510,78 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32'yle iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,33'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 2,46 artışla 5.476,92 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına ilişkin beklentilerle pozitif seyrettiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve ABD'de Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını aktaran analistler, Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 puanın direnç, 5.450 ve 5.340 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

 

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