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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 artışla 3.303,54 puandan başladı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 10:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,25 artışla 3.303,54 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,27 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 3.303,54 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,72'yle gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel çapta azalan risk iştahına karşın yükseliş eğiliminde hareket etti ve günü yüzde 1,53 artışla 3.295,27 puandan tamamladı.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığına işaret eden analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın açılış konuşmasını yapacağı ve salgın sonrası ekonomiye geçiş temasıyla düzenlenecek "Fed Listens" etkinliğinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.370 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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