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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 artışla 3.592,55 puandan başladı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,29 artışla 3.592,55 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,52 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 3.592,55 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64'le orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 1,16'yla turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimine devam etti ve günü yüzde 0,40 değer kazancıyla 3.582,03 puandan tamamladı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, devam eden Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası yıllık toplantısından gelecek haber akışının izleneceğini aktaran analistler, IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ödemeler dengesi, dış ticaret endeksleri ve inşaat maliyet endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3 milyar 67 milyon dolar, 2022 sonunda ise 54,5 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

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