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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 azalışla 3.254,77 puandan başladı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 10:14
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,33 azalışla 3.254,77 puandan başladı

Borsa güne düşüşle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,87 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 3.254,77 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,38 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,92 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,17 artışla 3.265,64 puandan tamamladı.

Bu arada, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-27 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz adımlarının devam edeceği sinyali verdiği bir ortamda hızla yükselen tahvil getirileri ve dolardaki güçlenmenin resesyon korkularını derinleştirdiğini belirterek, küresel piyasalarda düşük risk iştahı ve yüksek oynaklık temasının bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Tahvil ve döviz piyasalarının seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 ve 3.140 seviyelerinin destek, 3.370 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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