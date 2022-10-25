Borsa güne yükselişle başladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,2'yle sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,12'yle orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,87 artarak 3.977,51 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 4.008,80 puana taşıdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin güçlenen beklentilerin risk iştahını beslediğini söyledi.

Bilanço döneminin bugünden itibaren yoğunlaşacağını aktaran analistler, hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo beklenti endeksleri, ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.