25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 3.993,88 puandan başladı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 10:52
Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,41 artışla 3.993,88 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı
+
Aa
-

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,2'yle sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,12'yle orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,87 artarak 3.977,51 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 4.008,80 puana taşıdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin güçlenen beklentilerin risk iştahını beslediğini söyledi.

Bilanço döneminin bugünden itibaren yoğunlaşacağını aktaran analistler, hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo beklenti endeksleri, ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
1
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
2
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
3
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
4
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
5
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
6
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
7
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil çarptığı duvarı yıktı
﻿Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil çarptığı duvarı yıktı
﻿Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil çarptığı duvarı yıktı
﻿İnsan kaçakçısı bakın kim çıktı
﻿İnsan kaçakçısı bakın kim çıktı
﻿İnsan kaçakçısı bakın kim çıktı
﻿Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!
﻿MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!
﻿MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.