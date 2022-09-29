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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 artışla 3.218,87 puandan başladı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 10:25
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,65 artışla 3.218,87 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,71 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 3.218,87 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98'le madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,29'la menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü de yüzde 2,07 değer kaybıyla 3.198,16 puandan tamamladı.

Analistler, tahvil faizlerindeki gevşemenin yatırımcı risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağladığını belirterek, piyasalardaki oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, tahvil ve döviz piyasalarındaki hareketliliğin de yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin de yoğun olduğuna işaret ederek, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.140 puanın destek, 3.320 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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