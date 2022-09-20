20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,67 artışla 3.221,08 puandan başladı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:47
Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,67 artışla 3.221,08 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı
+
Aa
-

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,54 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 3.221,08 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,81 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,76'yla finansal kiralama, faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da dün bankacılık sektöründe derinleşen satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puandan kapandı.

Bu arada Borsa İstanbul tarafından, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-19 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceği bildirildi.

Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin de dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 84 ve yüzde 16 düzeyinde bulunuyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 ve 3.150 seviyelerinin destek, 3.440 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
1
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
3
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
4
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
5
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
6
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
7
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.