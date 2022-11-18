Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,64 puan ve yüzde 0,92 değer kaybederek 4.465,59 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 0,5 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 4,93 ile kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi dün günü yüzde 3,45 düşüşle 4.507,24 puandan tamamladı.

Analistler, artan resesyon ve enflasyon endişeleriyle küresel pay piyasaların karışık seyrettiğini belirterek, yurt içinde SASA Polyester ve Hektaş gibi endeks üzerinde ağırlığı yüksek hisse senetlerinin yüzde 10'a yakın değer kaybederek taban fiyata gerilemesinin endeksin düşüşünde etkili olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.450 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.550 ve 4.600 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.