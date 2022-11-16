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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,97 artışla 4.702,30 puandan başladı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,97 artışla 4.702,30 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,29 puan ve yüzde 0,97 değer kazanarak 4.702,30 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,32 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 0,36 ile tekstil, deri oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,90 artarak 4.657,00 puanla rekor günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.686,57'ye taşıdı.

Analistler, ABD'de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın artan jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini kaydederek, konuya ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Dün akşam saatlerinde Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen füzelerin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği haberinin risk algısını artırdığını aktaran analistler, sabah saatlerinde Polonya'ya düşen füzelerin Ukrayna hava savunma füzeleri olabileceği yönündeki haberlerin ise satış baskısını törpülediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin açıklanacağını kaydederek, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.650 ve 4.600 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 4.750 ve 4.800 puanın direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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