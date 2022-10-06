6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,02 artışla 3.519,85 puandan başladı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 10:09
Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,02 artışla 3.519,85 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı
+
Aa
-

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,43 puan ve yüzde 1,02 değer kazanarak 3.519,85 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,52 ve holding endeksleri yüzde 0,99 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisselerindeki sert dalgalanmalara karşın yükseliş eğilimini sürdürdü ve günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 3.484,42 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının atacağı adımlar ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu belirterek, yarın açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesi oynaklığın sürmesinin beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de açıklanmaya başlayacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketliliği artırabileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.550 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
1
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
2
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
3
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
4
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
5
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
6
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Anayasa Mahkemesi üyeliğine Süleyman Soylu'nun eski yardımcısı seçildi. Üçüncü turda iki aday yarıştı
7
﻿Anayasa Mahkemesi üyeliğine Süleyman Soylu'nun eski yardımcısı seçildi. Üçüncü turda iki aday yarıştı
﻿Anayasa Mahkemesi üyeliğine Süleyman Soylu'nun eski yardımcısı seçildi. Üçüncü turda iki aday yarıştı
﻿Denizli Tavas SYDV işçi alacak
﻿Denizli Tavas SYDV işçi alacak
﻿Denizli Tavas SYDV işçi alacak
﻿Uzmanı fazla kiloların büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı fazla kiloların büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı fazla kiloların büyük zararını açıkladı
﻿Beyzbol sopalı darbe gencin canını aldı 
﻿Beyzbol sopalı darbe gencin canını aldı 
﻿Beyzbol sopalı darbe gencin canını aldı 
﻿Ünalan, Süper Lig'i çizdi
﻿Ünalan, Süper Lig'i çizdi
﻿Ünalan, Süper Lig'i çizdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.