8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,15 artışla 3.441,88 puandan başladı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:16
Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,15 artışla 3.441,88 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı
+
Aa
-

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,07 puan ve yüzde 1,15 değer kazanarak 3.441,88 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 1,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42'yle madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,08'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,34 artarak 3.402,81 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, küresel çapta devam eden resesyon ve enerji krizi risklerine karşın, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesi pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

ECB'nin, yüzde 69 ihtimalle tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fed'in ise bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali halihazırda yüzde 78 düzeyinde bulunurken, Powell'ın açıklamalarıyla beklentilerin şekilleneceği öngörülüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 ve 3.500 seviyelerinin direnç, 3.370 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
1
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
2
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
4
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
5
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
6
﻿MHP'li başkanı tutuklayan Hakim ve Savcı karı koca sürüldü
﻿FED Kararı Piyasaları Nasıl Etkileyecek | Doç. Dr. Hakkı Öztürk Anlattı
7
﻿FED Kararı Piyasaları Nasıl Etkileyecek | Doç. Dr. Hakkı Öztürk Anlattı
﻿Yine boğulma vakası: Bir kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi aranıyor
﻿Yine boğulma vakası: Bir kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi aranıyor
﻿Yine boğulma vakası: Bir kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi aranıyor
﻿Büyükçekmece TEM Otoyolunda TIR devrildi
﻿Büyükçekmece TEM Otoyolunda TIR devrildi
﻿Büyükçekmece TEM Otoyolunda TIR devrildi
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿Juan Mata İstanbul'a geldi
﻿Juan Mata İstanbul'a geldi
﻿Juan Mata İstanbul'a geldi
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿DSÖ'den maymun çiçeği vakalarıyla ilgili önemli açıklama
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
﻿Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.