Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı: 9.393,79 puan (15 Nisan 2025)

Önceki kapanışa göre 29,83 puanlık bir kayıp yaşayan endekste, toplam işlem hacmi 89,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 , holding endeksi ise yüzde 0,77 değer kaybederken, sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 1,45 ile ulaştırma , en fazla kaybettiren ise yüzde 3,10 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’nin ticaret tarifelerini ertelemesi sonrasında müzakerelere yönelik artan iyimserlik nedeniyle pozitif bir hava hâkimken, bu durumun yurt içi piyasalara yansıdığı gözlemlendi.

Analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistiklerinin , yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları , Çin’de büyüme ve sanayi üretimi , Avro Bölgesi ve İngiltere’de enflasyon ile ABD’de sanayi üretiminin ön planda olacağını belirtti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek , 9.400 ve 9.500 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.

Borsa İstanbul’da yükseliş sürüyor (15 Nisan 2025)