15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 kazançla 4.657,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.686,57 puana taşıdı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 18:35
Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 kazançla 4.657,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi

Borsa günü rekorlarla tamamladı
+
Aa
-

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,28, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,66 ile spor oldu.

Analistler, ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) ekimde beklenenden az artmasıyla piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

ABD'de ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında kaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusundaki açıklamalarının takip edildiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktardı.

Analistler, yarın Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getirdi.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi İngiltere'de enflasyonun öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 4.700 puanın direnç olduğunu bildirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
1
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
2
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
3
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
4
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
5
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
6
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿İYİ Partili Bahadır Erdem'den iktidara zor soru: Biz “Hudut Namustur” diye bas bas bağırırken...
7
﻿İYİ Partili Bahadır Erdem'den iktidara zor soru: Biz “Hudut Namustur” diye bas bas bağırırken...
﻿İYİ Partili Bahadır Erdem'den iktidara zor soru: Biz “Hudut Namustur” diye bas bas bağırırken...
﻿Bağdat Caddesi'nde skuter denetimi
﻿Bağdat Caddesi'nde skuter denetimi
﻿Bağdat Caddesi'nde skuter denetimi
﻿Muğla'da ormanlık alanda cesedi bulunan kadının kocası gözaltına alındı
﻿Muğla'da ormanlık alanda cesedi bulunan kadının kocası gözaltına alındı
﻿Muğla'da ormanlık alanda cesedi bulunan kadının kocası gözaltına alındı
﻿Galatasaray'ın da listesindeki İlkay Gündoğan'dan flaş transfer açıklaması
﻿Galatasaray'ın da listesindeki İlkay Gündoğan'dan flaş transfer açıklaması
﻿Galatasaray'ın da listesindeki İlkay Gündoğan'dan flaş transfer açıklaması
﻿Borsa günü rekorlarla tamamladı
﻿Borsa günü rekorlarla tamamladı
﻿Borsa günü rekorlarla tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.